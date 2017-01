/ / Promessa do Figueirense, Luiz Fernando é o novo cliente da AV Assessoria

Na manhã desta segunda-feira (02), a AV Assessoria de Imprensa fechou com mais um grande atleta que a partir de agora fará parte do nosso time de clientes. Trata-se do jovem Luiz Fernando Ferreira de Souza, de 17 anos, e que atua na equipe Sub-20 do Figueirense.

Atacante habilidoso, Luiz Fernando é uma das grandes promessas do futebol brasileiro, sendo inclusive apontado pelo jornal inglês The Guardian como um dos 60 maiores talentos do futebol mundial.





O jogador embarcou nesta segunda-feira para São Paulo, onde a partir da próxima quarta-feira (04), inicia a participação na 48ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior.





Mais sobre Luiz Fernando:

Nascido em Florianópolis, Luiz Fernando iniciou sua trajetória esportiva no futsal. Demonstrando muita habilidade e rapidez de raciocínio, foi convidado a integrar a categoria mirim do Figueirense.





Adaptado aos gramados, Luiz Fernando continuou se destacando até que em 2016, aos 16 anos, acabou sendo convocado em duas oportunidades para um período de treinamentos na Granja Comary com a seleção brasileira sub-18.





Em outubro do mesmo ano, o jornal inglês The Guardian colocou Luiz Fernando numa lista dos 60 jogadores mais promissores do futebol mundial com apenas mais dois brasileiros, Nicolas Reis, do Santos, e Fabrício Oya, do Corinthians.





Em 2017 Luiz Fernando disputará sua primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior. Focado nos seus objetivos, o atleta almeja disputar pela seleção brasileira o campeonato sul-americano sub-20 e também o mundial da categoria em caso de classificação.





