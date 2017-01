/ / Programas socioambientais da Nascentes do Xingu beneficiaram mais de 15 mil pessoas em 2016

Os programas de responsabilidade socioambiental da Nascentes do Xingu, empresa que administra 28 concessões de água e esgoto nos Estados de Mato Grosso, Pará e Rondônia, encerrou o cronograma de atividades de 2016 beneficiando mais de 15 mil pessoas nos municípios de atuação. Durante todo o ano, estudantes, professores, representantes das comunidades e profissionais da saúde puderam compreender os mecanismos que fazem do saneamento básico um importante avanço para melhorias nos índices de desenvolvimento humano e social.

Por meio de palestras, material didático especial, concursos culturais e apresentações teatrais, o Programa Saúde Nota 10 levou informações sobre o consumo consciente e a utilização da água e esgoto tratados para 14.335 estudantes. A busca pela preservação ambiental também foi um tema trabalhado em sala de aula junto aos 205 professores nas cidades de Barra do Garças, Buritis, Campo Verde, Cláudia, Diamantino, Guarantã do Norte, Jauru, Paranatinga, Pedra Preta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Porto Esperidião, Primavera do Leste e Sorriso.

No Programa Afluentes, o trabalho desenvolvido junto a lideranças comunitárias e agentes comunitários de saúde e endemias, aproximou ainda mais a comunidade da empresa por meio de parceria e diálogo. Foram 741 profissionais da saúde beneficiados com palestras, que levaram informações e esclareceram dúvidas sobre a importância dos serviços de saneamento. Além disso, 140 representantes comunitários tiveram a oportunidade de repassar sugestões e compartilhar as principais demandas dos moradores em assuntos relacionados à água e esgoto durante os encontros periódicos.

Para certificar e reconhecer estabelecimentos públicos e/ou comerciais que utilizam a água tratada da rede de abastecimento, a Nascentes do Xingu lançou o Selo de Qualidade da Água em Barra do Garças, Campo Verde, Primavera do Leste, Sinop e Sorriso. A iniciativa valoriza a água tratada fornecida pela empresa e demonstra como o uso deste recurso colabora para a saúde de todos.

“A Nascentes do Xingu tem o compromisso de desenvolver programas e projetos sociais direcionados à melhoria da saúde e qualidade de vida das pessoas, além do desenvolvimento sustentável de comunidades e cidades onde atua. Estas ações, que já alcançaram mais de 30 mil pessoas nos últimos três anos, têm resultados positivos e marcam nossa presença, valorizando ainda mais o nosso trabalho. As atividades socioambientais serão retomadas em 2017, mantendo a responsabilidade com o meio ambiente e a sociedade”, ressalta o diretor-executivo da Nascentes do Xingu, Diego Dal Magro.

Para mais informações sobre as ações e projetos desenvolvidos pela Nascentes do Xingu, acesse www.nascentesdoxingu.com.br











Assessoria de Comunicação Nascentes do Xingu