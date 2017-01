/ / Produtores assistidos pela assistência técnica do SENAR-MT aumentam em 34% a produção de leite

Com cerca de um ano e meio de trabalho, o projeto de Assistência Técnica do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT), o SENAR Tec Leite, já apresenta resultados positivos, como avanço médio de 34% na quantidade de leite produzida nas propriedades assistidas.

São 120 propriedades rurais assistidas na região de Pontes e Lacerda, que é uma das bacias leiteiras mais expressivas do Estado, respondendo por 43% da produção de leite de Mato Grosso. O trabalho terá duração total de dois anos e funciona com a ação do supervisor e outros quatro técnicos de campo. Cada um deles atende 10 propriedades, por semana, com uma visita de quatro horas, em que passam orientações aos produtores e montam juntos os quadros de informações e o planejamento.

O gerente de Educação Formal e Assistência Técnica do SENAR-MT, Armando Urenha, destaca que houve um grande avanço comportamental. "Os produtores estão entendendo mais a parte da gestão da propriedade, se atentando mais aos números, qualidade do leite e trabalho em grupo. O produtor está se unindo e buscando se qualificar e o SENAR vem ao encontro disso por meio da assistência técnica".

Ainda conforme Urenha, o avanço médio foi de 34% na quantidade de leite produzido, com alguns casos que já ultrapassaram esta média. "O foco do SENAR Tec Leite é gerencial, sendo assim, auxiliamos o produtor a colocar no papel os custos, a renda, os investimentos. A partir do momento que o produtor entende e gerencia sua produção, além de aumentar a quantidade, melhora também a qualidade ele consegue ser melhor remunerado. Temos casos de produtores que não tinham noção dos seus custos ou que estavam tendo prejuízo há anos e hoje já estão caminhando para aumentar seu rendimento".

O superintendente do Senar-MT, Otávio Celidonio, destaca que a bovinocultura de corte de leite é a primeira cadeia produtiva a ter assistência técnica da instituição. O projeto tem como objetivo melhorar a qualidade e a produção de leite. "A falta de assistência técnica é um dos principais problemas enfrentados pelos produtores de leite. Essa demanda é grande e antiga, e quem sofre com a falta de assistência técnica são os pequenos e médios produtores", enfatiza Celidonio.

Casos - O produtor rural Ozenildo de Oliveira Braz, do Sítio Oliveira conta que com a assistência técnica do SENAR-MT passou a produzir a ração na propriedade, conseguindo com isso uma redução de 30% nos custos de produção. Além disso, aumentou a capacidade de suporte das pastagens, passando de três para 12 piquetes.

Outro case de sucesso é do produtor Robson Jacinto Tavares, do Sítio Santa Rita. Orientado pelo SENAR-MT, ele conseguiu melhorar o manejo do rebanho, aumentando em 25% a recria das fêmeas. "Hoje me sinto mais preparado e capacitado para conduzir minha propriedade de forma gerencial".

Já o produtor Sebastião Borges, deu um salto na produção. Passou de 140 litros ao dia para 290 litros/dia. "Pretendia chegar aos 200 litros/dia e foi muito melhor que o esperado. Tudo isso trabalhando com os índices, com o que estou aprendendo com os técnicos. Hoje entendo que muitas vezes a gente desperdiça recursos em alguns pontos da produção que podem ser melhor utilizados em outros".

O SENAR Tec Leite é um programa realizado pelo SENAR-MT em parceria com diversas entidades, como o Sindicato Rural, a Embrapa, a prefeitura de Pontes e Lacerda, a Aproleite, a Universidade Estadual de Mato Grosso, entre outros.

