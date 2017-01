/ / Prestes a estrear pelo Fortaleza, Jefferson valoriza rápida adaptação e quer deixar bom cartão de visita no Leão

No último dia 02 de janeiro, o volante Jefferson foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza. Dez dias depois, ele garante que já se sente em casa, tanto que deve iniciar como titular do Leão na estreia da equipe no estadual no próximo domingo, às 16h, contra o Ferroviário no estádio Castelão.





Para conseguir essa rápida adaptação, Jefferson enaltece a maneira que foi recebido por todos no Fortaleza. “Tem sido ótimo esse meu começo no clube. Todos me receberam de braços abertos, portanto já estou me sentindo em casa. Foram 10 dias de treinos intensos. Nós que chegamos há pouco tempo, juntos com comissão técnica, estamos fazendo o possível para otimizar o tempo e igualar a parte física chegando com uma condição boa para esse jogo de domingo. Quem me ajudou também nesse começo foi o meia Rodrigo Andrade, pois jogamos juntos no Figueirense em 2013”, explicou Jefferson, que além de volante atua também como meia e lateral-direito.





Em 2017, Jefferson terá sua primeira oportunidade no futebol nordestino. Ele está bastante entusiasmado com essa chance no Fortaleza, por isso deseja começar com o pé direito com um bom resultado na largada do Campeonato Cearense. “A expectativa é a melhor possível. No dia em que cheguei já queria colocar a camisa para jogar e faltavam duas semanas ainda. Agora não falta mais. O jogo é domingo, garanto que estou preparado e empolgado para essa estreia. Tenho certeza que dará tudo certo e será um bom cartão de visita para ano”, comentou Jefferson, que fez 70 partidas pelo Figueirense.





O vínculo de Jefferson com o Fortaleza vai até o final desta temporda por empréstimo junto ao Figueirense. Ele garante que se adaptou rápido não apenas ao clube, mas também a cidade. “Eu estou bastante feliz. Fortaleza é uma cidade com lugares maravilhosos e as pessoas com uma receptividade impressionante. Já deu pra sentir o amor que a cidade tem pelo Leão. Já estou bem adaptado e aos poucos vou conhecendo mais”, concluiu .





Foto: Divulgação/Fortaleza

