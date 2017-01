/ / Presídio de RR tem tentativa de fuga menos de uma semana após mortes

Detentos tentaram escapar da Penitenciária às 23h desta quarta (11). Na sexta (6), 33 presos foram mortos na unidade.

Do G1/RR

Após a morte de 33 presos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo , o presídio, que é o maior de Roraima, registrou na noite desta quarta-feira (11) uma tentativa de fuga de pelo menos nove detentos.

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc), responsável pelo sistema prisional do estado, informou que nove detentos da ala 12 da penitenciária tentaram escapar por volta 23h (1h de Brasília).

De acordo com a Secretaria, a tentativa foi frustrada por equipes do Grupo de Intervenção Tática e do Grupo de Resposta Rápida.

"Todas as medidas administrativas foram tomadas e os [nove] reeducandos irão responder a processo interno disciplinar", informou o governo em nota.

O governo não deu mais detalhes sobre a ação dos presos.

Um dia antes, na terça-feira (10), cerca de 100 militares da Força Nacional chegaram a Roraima para reforçar a segurança no estado.

O G1 questionou o estado se os agentes da Força Nacional estavam na área externa do presídio no momento da tentativa de fuga, mas o governo não respondeu. A reportagem contatou o Ministério da Justiça e aguarda retorno.

33 mortes em presídio

Na madrugada do dia 6 de janeiro, 31 presos foram assassinados na Penitenciária Agrícola. Um agente que não quis ser identificado disse que as mortes ocorreram por volta das 2h30 (4h30 de Brasília).

Na segunda (9), em ofício ao Ministério da Justiça, a governadora do estado Suely Campos (PP) associou os corpos achados na unidade às mortes de sexta, afirmando que 33 morreram no massacre.

Os presos foram brutalmente assassinados porque se recusaram a entrar na facção segundo a Sejuc . A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as mortes. A previsão é que ele seja concluído em 30 dias.