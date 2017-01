/ / Prefeitura Municipal busca reaver convênio no valor de R$ 2.790.630,72

Em reunião nesta última sexta-feira, dia 13 de janeiro, o Vice-Prefeito Márcio Coronel Malavazi, Valéria Oliveira Ribeiro Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Claudiomar Palochi Secretário Municipal de Infraestrutura e o Procurador Jurídico do Município Dr. Giovani Rodrigues Coladello, reuniram-se juntamente com o Major Washington Cezar Duarte/Defesa Civil Estadual, na tentativa de resgatar o convenio nº 677409/SIAF do ano 2013, e solucionar os emergentes problemas de infraestrutura do município.

Este convênio foi realizado com decreto de situação emergencial para a reconstrução de 18 bueiros e 06 pontes de concreto tanto na zona rural como na zona urbana, os quais foram danificados pelas chuvas intensas, foi liberado um valor total de R$ 2.790.630,72, realizado o repasse de ¼ do valor equivalente a R$ 697.657,68. O mesmo está irregular devido à incoerência de documentos anexados na prestação de contas, correndo grande risco de ser suspenso e de perder o valor restante do convênio.

O município se encontra com inúmeras deficiências na infraestrutura, como ruas e estradas sem a mínima condição de serem trafegadas, onde em vários casos há pontes e bueiros em situação de eminente perigo principalmente nas estradas vicinais por onde passam um grande fluxo da produção de soja e transporte escolar. Este convênio se torna uma importante ferramenta para a gestão atual na tentativa de solucionar os problemas deixados pela gestão passada.

Além das questões de prestação de conta do convênio, na oportunidade o Major Washington Cezar Duarte, fez uma importante explanação sobre uma parceria entre município e Defesa Civil do estado. “Essa parceria é um projeto nacional, ocorrendo cada vez que acontece um desastre seja ele natural ou não, a prefeitura pode solicitar junto ao estado suporte técnico, durante e após para que possa fazer recuperação ou reconstrução do local afetado. O município já foi beneficiado com obras do governo federal, e agora com a nova gestão, estávamos passando informações para que haja uma continuidade nesta parceria a fim de que possa continuar recebendo benefícios do governo federal e estadual.” Diz Washington Cezar Duarte, Major BM/Defesa Civil.

Por Dayane Castilho ASSECON