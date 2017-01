/ / Prefeitos querem Sorriso e Lucas do Rio Verde incluídos no traçado de ferrovia

Os prefeitos Ari Lafin (PSDB) e Luiz Binotti (PSD) debateram, esta manhã, os avanços que serão proporcionados pela ferrovia que sairá do Nortão vai até o Miritituba (PA) e que Lucas e Sorriso sejam incluídas no traçado, visando melhorar o escoamento da safra agrícola da região e aumentar a produção atual. Os dois municípios são fortes produtores de soja e milho (Sorriso é o maior produtor nacional de soja).

O projeto original prevê que a ferrovia iniciará em Sinop, onde será construído um terminal de cargas. A previsão do governo federal é lançar tanto o edital quanto o leilão no 2º semestre. Os dois gestores voltarão a tratar do assunto.

"Vamos trabalhar para que a ferrovia inicie em Lucas para que as duas cidades sejam fortalecidas. Pelo forte potencial produtivo das duas cidades não podem ficar de fora. Queremos que o projeto seja ampliado. Vamos montar comissão de trabalho para buscar apoio do governo federal e vamos tratar do assunto com o consórcio de empresas que farão a obra", disse Lafin, ao Só Notícias. "Vou conversar com o Sindicato Rural, na próxima semana, e pretendo formar uma comissão com lideranças. Precisamos nos unir politicamente para que a ferrovia inicie por Sorriso ou Lucas. Não podemos aceitar ficar fora deste traçado", acrescentou.





Os investimentos estão estimados em R$ 10 bilhões e a concessão da Ferrogrão para a iniciativa privada poderá ser por até 60 anos como forma de atrair empresas interessadas. Estudos de viabilidade, apresentados no ano passado, teriam demonstrado que, para ser viável, a concessão da ferrovia deveria durar aproximadamente 65 anos. Por Só Notícias/Editoria com Bruno Bortolozo, de Sorriso (foto: assessoria)