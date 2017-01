/ / Prefeito Municipal reúne-se com empresários do Distrito Industrial

O Prefeito Erico Stevan (PRB), se reuniu nesta ultima quarta-feira, com os empresários do Distrito Industrial, com o intuito de dar seguimento ao processo de regularização do mesmo. No ato foi discutido com os empresários que possuem lote no Distrito para que se adequem a lei nº 660/2007, a qual regulamenta a instalação de indústrias no referido bairro.