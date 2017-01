/ / Prefeito Érico trabalha para superar entrave burocrático que emperra indústrias de compensado no estado

Buscando alternativas para desemperrar empecilhos que atrapalham a comercialização de produtos de base florestal especialmente o compensado dentro do estado de Mato Grosso, o prefeito de Guarantã do Norte Érico Stevan busca junto às autoridades estaduais adequar a legislação que atrapalha as indústrias mato-grossenses.

Os produtos fabricados no estado de Mato Grosso para serem comercializados precisam da GF (Guia Florestal é o instrumento de controle obrigatório a ser utilizado por pessoas físicas e jurídicas na entrega, remessa, transporte, recebimento e estocagem ou armazenamento de matérias-primas, produtos e subprodutos florestais, madeireiros e não madeireiros, desde o local de extração ou beneficiamento até o seu destino final, sendo emitida pela Coordenadoria de Créditos de Recursos Florestais – CCRF/SGF). Enquanto os produtos fabricados em outros estados não enfrentam tal burocracia. Essa situação faz com que os produtos de fora sejam comercializados com mais facilidade e até com preço menor.

O prefeito Érico acompanhado pelo deputado estadual Dilmar Dal’bosco, líder do governo na Assembleia Legislativa estiveram buscando solução para o problema junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

No sábado, 21 foi realizada uma reunião na prefeitura em Guarantã do Norte com a presença do prefeito Érico, do deputado Dilmar, vereador Zilmar de Guarantã do Norte e Paulistinha de Peixoto de Azevedo, diretor sindical do SINDFLORA Eduardo Tales, Diretor Executivo do Consórcio Portal da Amazônia Humberto Paiva, e empresários do setor.

A reunião foi bastante produtiva e deixou os participantes bastante animados. “-Eu não sabia dessa situação, a Lei Federal permite isso então o estado tem que colaborar. Nós vamos trabalhar para adequar a legislação o mais rápido possível e tornar as indústrias mato-grossenses mais competitivas e gerar mais emprego e renda. Parabenizo o prefeito Érico por ter encabeçado essa luta que se Deus quiser nos próximos dias estará resolvida.” Explicou Dilmar.

Eduardo Teles afirma que a equiparação da Lei estadual com a federal vai proporcionar a abertura de novos mercados ampliando o volume de comercialização das indústrias mato-grossenses que vão poder competir em condições igualitárias com os demais estados da federação.

“-Essa união do prefeito Érico com o deputado Dilmar é muito importante esperamos que essa situação se resolva para a indústria mato-grossense poder trabalhar em igualdade com outros estados. Hoje o marceneiro tem muito mais facilidade para comprar o compensado fabricado lá no Paraná do que o que nós produzimos aqui em Guarantã. Isso prejudica muito a nossa atuação no mercado interno.” Comentou o empresário Claudio Didomênico.

O prefeito Érico agradeceu o apoio do Líder do governo deputado Dilmar Dal’bosco e ressaltou: “-Precisamos resolver todos os gargalos que atrapalham o desenvolvimento da nossa região. A indústria de compensados em nossa cidade e região gera muitas divisas ao estado e aos municípios, além de uma grande quantidade de empregos gerados, um exemplo disso é a Laminados São Francisco aqui de Guarantã. Nossa obrigação enquanto gestores e legisladores é criarmos as condições favoráveis para que os nossos empreendedores possam fazer sua parte que é investir gerando emprego, renda e desenvolvimento.” Finalizou o prefeito Érico.

Da Assessoria