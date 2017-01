/ / Prefeito Erico Stevan participa de solenidade no Campo de Provas Brigadeiro Velloso

Aconteceu nesta terça-feira, dia 17 de janeiro, a solenidade de troca de comando do diretor do Campo de Provas Brigadeiro Veloso, onde compareceram o Prefeito Municipal Érico Stevan, Lucídio Garbinato Secretário Municipal de Educação Cultura e Desporto, onde foram recepcionados pelo Major Brigadeiro Rui Chagas Mesquita do 6º Comando Aéreo Regional da Aeronáutica do Brasil.

O evento contou ainda com a presença do Poder Legislativo, representado pelo seu presidente Celso Henrique, Diego Hartmann Juiz de Direito da Comarca de Guarantã do Norte.

Durante a cerimônia o Tenente Coronel Aviador Vasconcelos deixou o posto de diretor do Campo de Provas Brigadeiro Velloso, assumindo o posto o Tenente Coronel Aviador Shineider, sendo realizado após a troca de comando um desfile pela tropa.

Na oportunidade o Major Brigadeiro explanou sobre a importância de uma aproximação entre Base Aérea e a sociedade civil, visto que Guarantã é a cidade mais próxima. Havendo assim uma parceria entre o Campo de Provas Brigadeiro Velloso e o município, visto que o campo gera renda, onde muitos de seus soldados, cabos e sargentos são do município.

Por Dayane Castilho/ASSECON