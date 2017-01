/ / Prefeito Érico Stevan autoriza reajuste de 7.64% aos Profissionais da Educação

Em reunião com seu secretariado na noite desta segunda-feira, 16 o prefeito de Guarantã do Norte Érico Stevan (PRB) autorizou reajuste de 7.64% a todos os profissionais da Educação.

“Estamos acompanhando o reajuste nacional, precisamos valorizar os nossos profissionais, apesar do momento desafiador da nossa economia vamos tomar todas as medidas para respeitar o direito de cada um dos nossos servidores, afinal eles são o principal patrimônio do nosso município. Durante a campanha eleitoral eu sempre falei que iriamos administrar junto com todos nossos servidores e respeitar os direitos de cada um deles isso é uma obrigação nossa como gestor”, Comentou o prefeito a respeito do reajuste.