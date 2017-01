/ / Prefeito de Peixoto de Azevedo diz que fará leilão de maquinários sucateados e levantamento técnico em secretarias

O prefeito de Peixoto de Azevedo, Mauricio Ferreira de Souza (PSDB) disse, em entrevista, ao Só Notícias, que a primeira ação da sua gestão será fazer, nos próximos dias, um levantamento técnico em todas as secretarias municipais. Além disso, a nova administração pretende leiloar os maquinários sucateados, que estão parados no pátio da secretaria de Obras, há anos.





Souza avaliou que foi surpreendido com os maquinários sucateados da prefeitura. “O cenário é horrível de máquinas, ambulâncias e caminhões destruídos. Um verdadeiro desmanche de veículos. Alguns caminhões seminovos, por exemplo, estão completamente sucateados.





Podemos considerar que prefeitura [de Peixoto] têm um dos maiores desmanches do norte do Estado. Ficamos surpresos com isso e vamos tomar todas as providências. Faremos um mutirão de limpeza e leiloaremos os que não servem mais”.





O novo gestor explicou ainda que esta realidade não foi apresentada durante o processo de transição. “Os problemas são muitos. Tivemos acesso aos números, que relativamente não estão ruins.





No entanto, somos otimistas e vemos com bons olhos que poderemos mudar essa realidade.





Será necessário valorizar cada centavo do dinheiro público. Felizmente, não estamos encontrado pior do que imaginávamos”, criticou. Segundo Mauricio, o objetivo do levantamento é conhecer a realidade das secretarias. “Neste período, estamos conversando com os funcionários e queremos desenvolver uma gestão diferenciada.





Estamos cobrando o bom atendimento do funcionalismo e ressaltando a importância de fazermos economia”, disse. A previsão de investimentos através da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de Peixoto é de cerca de R$ 61 milhões este ano.

