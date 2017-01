/ / Prefeito de Guarantã do Norte inicia mandato com contenção de despesas

Ordem na prefeitura de Guarantã do Norte é economizar

O prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan, está adotando uma série de medidas para cortar gastos na administração municipal. Conforme ele, a contenção é necessária para adequar a prefeitura e tornar a gestão eficiente e com caixa para promover as melhorias propostas para a sociedade em seu plano de governo.





Segundo Érico, a gestora anterior pagava horas extras e plantões que não eram trabalhados. “No meu mandato, o funcionário que trabalhar vai receber hora extra. Agora, não vamos pagar hora extra que não foi feita, assim como plantões. Vamos eliminar todos os gastos que não forem necessários, controlando, inclusive, o uso de veículos da prefeitura”, assegura o prefeito.

O prefeito também cortou os celulares corporativos pagos pela prefeitura, e aluguéis que não eram necessários, que estavam sendo pagos pela administração anterior.





Outra medida anunciada pelo prefeito é o desligamento da prefeitura de Guarantã do Norte da AMM- Associação Mato- Grossense dos Municípios- que custava aos cofres da prefeitura, R$ 160 mil por ano. Ou seja, R$ 14 mil por mês. “Um município como Guarantã do Norte, que tem tantas necessidades, não tem condições de pagar um valor tão alto para a AMM. Dei ordem para fazer o cancelamento”, observou Érico.





Também já foi cancelado o contrato com a Oscip IAD, que administrava os contratos dos servidores contratados do setor de saúde. A entidade está concluindo o prazo de 30 dias para deixar o município. “A Oscip cobrava de 30% a 80% de taxa de administração. Vamos contratar a Fundação da Unamet, que cobra 10%. A saúde será gerida pela prefeitura. A fundação é necessária para os contratos temporários para os servidores que substituem aqueles que saem de licença prêmio, licença maternidade e férias”, explica. A contratação da Fundação, segundo o prefeito, depende de autorização da Câmara Municipal.





Readequação e organização - Para Guarantã do Norte retomar seu crescimento econômico e oferecer qualidade nos serviços públicos municipais prestados à população, Érico assegura que é necessário adotar medidas austeras na organização da estrutura administrativa, como também na contenção de gastos.





A folha de salário da prefeitura foi deixada pela gestora anterior, consumindo 52,18% do orçamento do município. O limite constitucional é de 54%.





Outra disparidade, conforme o gestor é um gasto na saúde de 37%.

“Se não adotarmos as medidas necessárias, gastando com seriedade e respeito o dinheiro público, Guarantã continuará nesta mesma situação. Mas vamos trabalhar para organizar a administração e fazer o município avançar e ser uma potência econômica de Mato Grosso, pois temos condições para isto”, enfatiza o prefeito.





Neste sentido, já para este ano, Érico disse que vai construir a nova sede da prefeitura para acomodar todas as secretárias na mesma estrutura e o município parar de gastar com o pagamento de aluguéis.