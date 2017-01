/ / Polícia prende chefe de torcida organizada do São Paulo

Henrique Lima é presidente da Independente e foi a estádio mesmo com proibição da Justiça.

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, por volta das 6h desta quinta-feira (12), o presidente da Independente, torcida organizada do São Paulo Futebol Clube, Henrique Gomes de Lima, o Baby. A prisão ocorreu na zona norte de São Paulo.

Lima estava proibido pela Justiça de entrar em qualquer estádio durante jogos do São Paulo, mas foi flagrado na arquibancada durante uma partida pela Copa São Paulo, entre o São Paulo Futebol Clube e a Chapecoense. A proibição valia para todos os campeonatos.

Torcedores ouvidos pela reportagem do Jornal da Record disseram que Baby frequentava também as partidas do time principal do São Paulo, no estádio do Morumbi.

Na noite da última quarta-feira (11), a Justiça decretou a prisão preventiva de Baby. O preso será encaminhado à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância a Justiça Pública, no prédio do DHPP.

Entenda o caso

A decisão de afastar Baby das partidas de futebol do São Paulo Futebol Clube foi adotada pela Justiça depois que dirigentes da Independente e da Dragões da Real, organizadas do time, invadiram o CT (Centro de Treinamento) do clube em agosto de 2016.

Baby coordenou a invasão e incentivou a cobrança de jogadores do clube. O motivo era a insatisfação com o desempenho do time na época. Um dos torcedores que se recusaram a cumprir ordens de Baby acabou agredido.

O dirigente teve os bens bloqueados e, de acordo com decisão judicial, precisam manter distância dos jogadores do time e de qualquer instalação do clube.

Durante todas as partidas do São Paulo, conforme decisão judicial, Baby deveria se apresentar em um quartel do Corpo de Bombeiros 2 horas antes das partidas do clube e permanecer ali até meia-hora depois do jogo.