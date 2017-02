/ / Operário Várzea-grandense estreia bem no Mato-grossense e vence de virada por 3 a 2 o Mixto

O Operário Várzea-grandense e Mixto estrearam no Campeonato Mato-grossense, esta tarde, na Arena Pantanal. O Chicote da Fronteira venceu de virada, por 3 a 2, o Alvinegro.

Jefinho abriu o marcador, no final do primeiro tempo para o Mixto. O time de Várzea Grande conseguiu empatar com Geilson, que fez um lindo gol de cabeça, na segunda etapa de jogo. O Alvinegro ampliou, mas o Chicote da Fronteira conseguiu virar o placar com Geilson. Com este resultado, o Operário inicia o campeonato na liderança do Grupo A.

O próximo compromisso do Mixto será contra o Sinop, na terceira rodada do Estadual, às 17h, no domingo (5). Já o Operário vai visitar o Luverdense, na próxima quarta-feira, às 20h10, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: assessoria/arquivo)