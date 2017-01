/ / Novela global das seis vai ter nome de município do Mato Grosso

Para estudar os costumes dos índios e aprender mais sobre a história, Simas viajou para o Parque do Xingu.

Para interpretar seu personagem em Novo Mundo, próxima novela das seis, Rodrigo Simas teve que radicalizar o visual. Ex-Malhação e vencedor da Dança dos Famosos em 2012, o galã de 25 anos dará vida ao índio Piatã e, para se adaptar ao visual do nativo brasileiro, cortou o cabelo com uma franjinha bem no meio da testa.

Em imagens divulgadas pela Globo ontem (12), o ator aparece também com colares de penas típicos da cultura indígena.

Piatã será o primeiro papel de Simas em uma novela desde 2014, quando interpretou o vilão Beto em Boogie Oogie. As gravações de Novo Mundo, que estreia em março, já começaram, e o personagem do ator é um índio que foi adotado por uma família branca e cresceu na Europa. No entanto, ele não se esquece de suas raízes e usa acessórios indígenas.

O personagem é irmão de criação de Anna, interpretada por Isabelle Drummond. Ciumento e protetor, Piatã vai interferir no relacionamento dela com Joaquim (Chay Suede), por acreditar que o jovem é apenas um aventureiro e não tem intenções sérias com a moça.

Para estudar os costumes dos índios e aprender mais sobre a história do Brasil, Simas viajou para o Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Além dele, outros atores de Novo Mundo, como Chay Suede, Giullia Buscacio, Jurema Reis e Allan Souza Lima fizeram laboratório no local.

A trama de Novo Mundo se passa no Brasil do século 19, entre 1817 e 1822. A novela marcará a estreia de Thereza Falcão e Alessandro Marson como autores da Globo.

Município de MT

Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Novo Mundo, pela lei estadual nº 6685, de 17-11-1995, desmembrado do município de Guarantã do Norte. Sede no atual distrito de Novo Mundo. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1997.

Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído do distrito sede.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

O território do atual município de Novo Mundo foi habitado por nações indígenas, especialmente povos xinguanos. No tempo da entrada dos brancos, foi encontrado o povo Kreen-aka-rorê. Os projetos de colonização, com incentivos do governo estadual e federal, entravam em fase de execução e a pressa empurrava os trabalhadores a executarem uma penetração em ritmo acelerado. Fator determinante para o povoamento desta região foi a abertura da BR-163, rodovia Cuiabá-Santarém, em cujas margens proliferaram inúmeros núcleos de colonização, dos quais alguns tomaram-se grandes cidades.

A região onde está assentado o município de Novo Mundo é muito rica em minérios. A exemplo do que ocorreu nas circunvizinhanças, o ouro foi encontrado abundantemente em seu solo.

O começo da povoação foi a partir de uma currutela garimpeira. Houve acentuada procura pelo minério a partir de 1979-1980, com a vinda de muitas famílias na região.

Posteriormente, visto que eram na verdade, imensos vazios demográficos, onde o elemento humano nativo já havia sido expulso, optou-se pela vinda de famílias de colonos agricultores, vindas do sul do país. O assentamento foi executado pelo INCRA.

Com o tempo a atividade garimpeira tornou-se cara, pouca gente se aventurava a investir ″tudo que tinha″.

A denominação do novo município, segundo o Sr. Cláudio da Cunha Barbosa, ex-prefeito municipal, é referência à mineradora Ouro Novo. Mais tarde, em roda de amigos, sugeriu a denominação Novo Mundo, que designava um novo Eldorado, um mundo novo. Pode haver, no entanto, uma ligação com a cidade de Mundo Novo, em Mato Grosso do Sul, visto que muitos colonos do Projeto de Assentamento Braço Sul, vieram daquele município.

Em maio de 1983, chegou o restante dos colonos que haviam ficado no Paraguai e em Mundo Novo — MS, aguardando decisão do INCRA para ocuparem seus lotes e completarem o número de 500 famílias a serem assentadas neste projeto.