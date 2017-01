/ / Mulheres que estavam com ministro em avião que caiu são de Mato Grosso

Segundo parentes as duas mulheres que morreram na queda do avião residiam em Juína.



Seriam de Mato Grosso as duas mulheres que estavam no avião que caiu no mar, em Paraty, no Rio de Janeiro, matando todos os ocupantes, entre eles o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, relator da Lava-Jato. Seriam de Mato Grosso as duas mulheres que estavam no avião que caiu no mar, em Paraty, no Rio de Janeiro, matando todos os ocupantes, entre eles o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, relator da Lava-Jato.





A Polícia carioca ainda não confirmou os nomes das mulheres, uma delas já foi levada para o IML de Angra dos Reis e outra continua presa no avião, mas internautas amigos delas da cidade de Juina, confirmam as mortes e seus nomes.





Segundo informações chegadas de Juina onde as duas moravam, as mulheres foram identificadas como Maria Hilda Panas e sua filha, Maíra Panas, que seria massoterapeuta do dono do avião, Carlos Alberto Fernandes Filgueiras.





Parentes das duas mulheres também confirmam que elas estavam mesmo no avião que caiu no mar. Uma tia de Maíra Panas confirmou as mortes na página de facebook da massateraupeta: “Triste realidade. Minha irmã e sobrinha Maíra Panas. Coração partido. Muita Tristeza”, postou a mulher.

Maíra Panas é massoterapeuta do empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, dono do Hotel Emiliano, uma das vítimas do acidente.





Segundo as informações de Juina, Maria Hilda tinha saído da cidade e se deslocado para São Paulo para comemorar o aniversário da filha, ocorrido no dia 15 e ganhou do empresário o convite para conhecer Paraty.

Por 24 Horas