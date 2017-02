/ / Morre policial baleado em Sinop; suspeito é morto durante as buscas

A Polícia Militar confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que o soldado Fábio Zampirao (foto) não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Regional. Segundo informações de uma equipe do Corpo de Bombeiros, o policial foi atingido por um tiro durante um assalto na rua Milena, no bairro Jardim Florença, no final desta manhã. Ele foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu. Fábio integrava o grupo da Força Tática da Polícia Militar, era casado, tinha um filho e considerado um soldado dedicado no desempenho de suas funções.

Os acusados de praticarem o crime seriam dois homens, que fugiram e se esconderam em uma região de mata, na região do bairro Boa Esperança. Dezenas de policiais fazem as buscas. Um suspeito foi baleado, não resistindo e morrendo no local. Sua identidade ainda não foi informada. Esta tarde, um adolescente foi apreendido na região deste bairro suspeito de envolvimento no assalto ao policial. Ele será encaminhado à delegacia para reconhecimento.

Pouco tempo depois, outros três menores foram apreendidos em uma residência, localizada na rua Cambará, no bairro Novo Estado. Ainda não há confirmação de que eles estejam envolvidos no assalto e morte do policial. Em revista no imóvel, foram encontradas uma espingarda de pressão e também algumas porções de drogas.

Os policias localizaram, no início desta tarde, um Honda Biz vermelha utilizada pelos assaltantes durante a ação criminosa. A moto foi abandonada em uma região de mata aos fundo do bairro Jardim Itália 3. Policiais continuam com as buscas na tentativa de prender o segundo suspeito.

"A primeira informação que estamos apurando é que a esposa dele tinha acabado de chegar em casa e eles [bandidos] aproveitaram que o portão foi aberto e entraram. A gente supõe que quando o soldado foi pegar a arma dele atiraram pelas costas. Mas ainda estamos investigando se realmente foi isso", explicou, ao Só Notícias, o comandante regional da PM, tenente coronel Valter Razera.

O soldado Fabio Zampirão estava há cerca de seis meses em Sinop. Anteriormente, trabalhava em Sorriso. Era casado, tinha um filho e considerado um soldado dedicado no desempenho de suas funções. "Era um policial nota 10. Hoje é um dia muito triste para todos nós", disse o comandante Razera, acrescentando que a polícia está dando resposta à altura nas buscas e captura dos envolvidos.

Ainda não foi informado onde o policial será velado e sepultado.