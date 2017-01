/ / Mato-grossense registra queixa de racismo na internet após apresentação no The Voice Kids

A cantora Franciele Fernanda da Silva Cruz, 14 anos, registrou uma queixa na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) contra um homem que a atacou com comentários racistas em redes sociais após sua apresentação na segunda temporada do reality show musical The Voice Kids, no Rio de Janeiro, no último domingo.





A adolescente foi elogiada pelo cantor e compositor, Milton Nascimento, após interpretar a música ‘Maria Maria’ de Elis Regina.





O veterano artista enalteceu o desempenho da mato-grossense no palco do programa. “Menina você emocionou a todos nós. Querida Ivete Sangalo, nossa irmã de música, cuide bem dessa pérola. É uma joia rara brasileira.





Estamos na torcida”, diz trecho do elogio de Nascimento. No entanto, o agressor não gostou do comentário criticando Franciele e Nascimento. “Irmã de música? Que música? Esta neguinha não canta p... nenhuma! O nível do brasileiro, seja qual for a área, tornou-se abaixo da crítica” (sic), escreveu o suspeito. O caso passará ser investigado.





Franciele é de Araputanga (354 quilômetros de Cuiabá) e foi a primeira a se apresentar no programa, que foi ao ar, no último domingo, pela Rede Globo. Ela mora, atualmente, no bairro do Vidigal, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Por Só Notícias (foto: Isabela Pinheiro/Gshow e reprodução)