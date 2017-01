/ / Material escolar chega a custar até 5 vezes mais caro em lojas diferentes

Consumidor deve ficar atento ao ir às compras Dário Oliveira/Código19/Folhapress

Levantamento do Procon-SP feito com 214 itens da lista de materiais escolares mostra diferença de até 457,14% no mesmo produto pesquisado em lojas diferentes na capital paulista.

O relatório ainda mostra que a compra dos materiais escolares neste ano vai ficar, em média, 12,97% mais cara do que no ano passado.

A pesquisa foi feita entre 6 e 8 de dezembro. Dentre os 214 itens analisados, em 168, o Procon-SP conseguiu fazer uma comparação de preços. O que mais chamou atenção foi o caso de um lápis que custava R$ 0,35 em um estabelecimento e R$ 1,95 em outro.

Segundo o órgão, antes de ir às compras, os pais devem conferir quais itens da lista eles já têm em casa e que podem ser usados. Outra dica é procurar estudantes de outras séries para a troca de livros didáticos.

Do R7