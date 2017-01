/ / A Secretaria de Educação Cultura e Desporto de Guarantã do Norte lança processo seletivo simplificado

Lançou neste dia 17 de janeiro o Edital nº 001/2017 e Edital nº 002/2017, para Processo Seletivo Simplificado para atender as demandas da educação, com a finalidade de contratação temporária de Professores substitutos para escolas urbanas, do campo e indígena e Apoio Educacional do Campo, Indígena e para reserva de vagas para atenderem necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

As inscrições serão realizadas gratuitamente nos dias 20 a 31 de janeiro de 2017, no horário das 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, situada à Avenida Jequitibás 863 - centro em Guarantã do Norte MT.

As provas serão realizadas na ESCOLA MUNICIPAL ESTRELINHA DO NORTE, cito à Avenida Alcides Moreno Capelini nº 635, centro - Guarantã do Norte MT, no dia 05/02/2017 (domingo) das 08:00 até 11:00 h.

Estão abertas no total, 39 vagas para Professor de Nível Superior da Zona Urbana, com salário de R$ 1.682,36, sendo que destas 02 são para PNE e 16 cadastro reserva. Para Nível superior para as Escolas do Campo são 33 vagas com salário de R$ 1.682,36, onde 02 são para PNE e 10 de cadastro Reserva.

Nível Médio/Cursando Nível Superior nas Áreas da Educação com salário de R$ 897,25 estão disponíveis 08 vagas das quais 04 são para cadastro reserva. Contam ainda com 16 vagas para Apoio Educacional do Campo com salário de 946,15, sendo que as vagas são inclusas as de cadastro reserva. Já na Educação Indígena estão abertas no total, 29 vagas com salários de R$ 897,25 á R$ 1.682,36 para o Nível Fundamental Incompleto, Ensino Fundamental, Médio e Superior nas Áreas da Educação.

Para maiores informações acessar o site da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, http://www.guarantadonorte.mt.gov.br/ e no site da Secretaria Municipal de Cultura e Desporto www.tce.mt.gov.br

