/ / Kadu fala em trabalhar dobrado na pré-temporada para recuperar tempo afastado por lesão e ressalta disputa pela titularidade na zaga da Ponte Preta

A Ponte Preta já trabalha intensamente para a temporada de 2017. No grupo que se reapresentou está o zagueiro Kadu. Ele é remanescente do clube, mas não conseguiu desenvolver o seu futebol como gostaria nos primeiros meses na Macaca. Uma fratura no quinto metatarso (pé direito) fez com que o defensor fosse submetido por um procedimento cirúrgico no dia 05 de novembro. A cirurgia fez com que o zagueiro não atuasse mais na temporada passada.





Com intenso tratamento, inclusive no período de férias, Kadu se reapresentou totalmente recuperado na pré-temporada 2017 da Ponte Preta. Motivado, ele quer recuperar o tempo perdido. “Não foi fácil ficar sem jogar durante esse tempo, ainda mais para mim que não tenho um histórico de lesões. Ao voltar, você acaba perdendo muitas coisas dentro de campo, porém, estou ciente que tenho que trabalhar dobrado para ficar no ritmo dos demais e estou muito motivado para ficar nas melhores condições o mais rápido possível”, explicou o zagueiro, que tem 14 jogos pela Macaca.





No momento, a Ponte Preta tem três zagueiros em seu elenco. Além de Kadu, fortalecem o grupo: Fábio Ferreira e Marlon, que foi contratado junto ao Atlético Goianiense. A disputa pela titularidade será grande na equipe comandada por Felipe Moreira. “Vai ser muito sadia, assim como foi no ano passado. A Ponte tem ótimos zagueiros e estou disponível para ajudar o clube, que tem confiado muito no meu trabalho e tem dado toda a assistência para que eu volte bem representando da melhor maneira a camisa alvinegra”, declarou Kadu.





Um dos diferenciais para Kadu buscar uma vaga entre os 11 titulares da Macaca é sua experiência no Paulistão. Ele que carrega passagens por Bragantino e Corinthians conhece bem o estadual. “O Paulistão me traz boas lembranças, além de ser o estadual mais disputado ele tem uma visibilidade enorme no cenário nacional e internacional. A valorização para quem disputa e vai bem é muito grande e espero que juntamente com meus companheiros possamos fazer uma grande competição e, quem sabe, chegar as finais. Estamos com um elenco muito competitivo”, concluiu.





Foto: Divulgação/Ponte Preta

Assessor de Imprensa