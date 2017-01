/ / Jovem é morto com tiro na testa em Matupá, possível acerto de contas

Registrado o primeiro homicídio de 2017, jovem de Peixoto é morto com característica de execução. Mulher foi alvejada de raspão na cabeça.

Por Olhar cidade

Vitima fatal João Neto

Martins

A Polícia Militar estava fazendo rondas durante o Réveillon no lago 03 em Matupá, quando ouviu-se disparos de arma de fogo no meio da multidão neste dia 01 de janeiro por volta das 03h, de pronto a foi até o local.

No local o jovem João Neto Martins estava caído no solo juntamente com uma mulher identificada como Gislaine, o suspeito estava com uma revólver Calibre 38 na mão apontando para a vítima.

Ao perceberem presença da Polícia Militar ele tentou empreender fuga, no seu encalço, ele com a arma tentou atirar contra o Soldado Cavalcante, porém a arma falhou, diante disso foi necessário imobiliza-lo com um tiro na perna.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Matupá, o jovem João Neto veio a óbito a mulher teve apenas um raspão na cabeça. O tiro que, tirou a vida da vitima fatal, foi na testa entre os olhos.

Suspeito Carlos Eduardo

O suspeito Carlos Eduardo permanece no Hospital Municipal de Matupá sob cuidados médicos, dois comparsas dele Daniel e Francisco foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

Os fatos do crime, levam a Polícia investigar um possível acerto de contas. As vítimas e os suspeitos são de Peixoto de Azevedo.

Atualizada

Segundo informações a mulher ferida de raspão estava atrás do jovem a uma certa distancia no meio da multidão, o suspeito errou um dos disparos que acertou a mesma.

Revolver usado no crime