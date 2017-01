/ / Infraestrutura prioriza escoamento da safra e rotas do transporte escolar em Guarantã do Norte

A secretaria Municipal de Infraestrutura de Guarantã do Norte/MT está enfrentando um enorme desafio neste inicio de 2.017. As ruas da cidade totalmente acabadas e no interior muitas estradas sem condições de trafegabilidade, além disso, das 27 maquinas e caminhões que a secretaria possui 24 delas precisam de manutenção para poder trabalhar, a maioria está sem poder andar.





O prefeito Érico com o secretário Claudiomar Paloschi optaram por priorizar o atendimento aos trechos mais críticos da zona rural tendo em vista que os produtores de soja necessitam da estrada para escoarem o produto. Em meados de fevereiro tem início o ano letivo escolar e a rota do transporte escolar também é uma prioridade para que não haja atraso para o início do ano letivo.

“Gostaríamos muito de ter três ou quatro equipes de maquinas dividas atendendo a zona rural e ao mesmo tempo a cidade, infelizmente neste momento nós temos que nos virar com o que temos.





Diante disso priorizamos as estradas onde tem produção de soja para nossos produtores não terem prejuízos com as estradas e também nossa preocupação com o início das aulas. Nossa intenção é o mais breve possível fazermos uma grande limpeza na cidade e arrumarmos as ruas de todos os bairros. Estamos apertando o cinto, fazendo economias para comprarmos mais uma patrol que vai nos ajudar um pouco mais”, Disse o prefeito Érico.





Alguns pontos críticos da cidade foram arrumados. O esforço está concentrado nos trechos mais problemáticos da zona rural. Até o momento trechos da linha 27, Páscoa, 38, 45, Estrela e Zé Baiano foram atendidos. Em alguns locais foi preciso mexer em bueiros e pelo menos duas pontes precisaram ser reconstruídas. “sei que tem muita coisa para ser feita no campo e na cidade as cobranças são muitas diariamente. Nesse momento o que a gente pode fazer estamos fazendo, toda equipe da infraestrutura esta mobilizada. O prefeito Érico nos autorizou a fazermos as manutenções que precisam ser feitas. Acredito que em breve vamos ter mais algumas máquinas para agilizarmos o nosso trabalho”. Explicou o secretario Paloschi.

Por Dayane/ASSECON