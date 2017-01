/ / Hospital de câncer inicia campanha de prevenção em 2017

O Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), em parceria com a Sicredi Centro Norte, inicia o ano de 2017 com a campanha de prevenção no interior do estado, nas cidades de; Lambari D Oeste (26), Figueiropolis (27) e Araputanga (28) de janeiro.





A Campanha de Prevenção levará gratuitamente exames preventivos de câncer de colo de útero, boca, próstata, mama e pele, com uma média de 500 atendimentos por cidade.





A Campanha visa disponibilizar atendimento precoce, que possibilita que os casos suspeitos sejam encaminhados para tratamento no Hospital. Os atendimentos acontecerão nos Postos de Saúde de Família (PSF) dos respectivos municípios. Em 2016 foram mais de 5.100 encaminhamentos diretos para o HCanMT.





Em 2016, com a parceria com a Sicredi Centro Norte, o HcanMT conseguiu levar atendimento gratuito para 70 municípios e distritos do interior do estado. Para mais informações: Elenice Mansor (65) 9 9971-5467 ou Bruna Marques (65) 9 8144-0403.