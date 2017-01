/ / Há 20 dias da estréia Sinop volta aos treinos físicos e poderá fazer amistoso em Guarantã do Norte

Galo do Norte começa a busca pelo Tetra campeonato diante do Luverdense no Gigantão.

Foto: Valcir Pereira - Jogadores trabalham no campo do Gigante do Norte

Nesta segunda-feira (02), o grupo de jogadores e comissão técnica do Galo do Norte, voltaram a carga de trabalhos físicos, visando a estreia no Estadual, contra o Luverdense dia 22 de janeiro em casa.

O preparador físico, Luís Vidal da Silva coordenou os trabalhos. Os jogadores fizeram corrida em volta do campo.

O meio-campo Jean Chera, que sofreu uma lesão no tornozelo direito, treinou normalmente com o grupo. Quem também apareceu e treinou foi o lateral-esquerdo Maycon e o volante Dourado, que estavam entregues ao departamento médico. O lateral-esquerdo Edson Bahia e o volante Baggio continuam contundidos.

O técnico Marcos Birigui disse que quer um ou dois amistosos antes do inicio do campeonato. um dos amistoso já está praticamente acertado, será contra um selecionado de Guarantã do Norte, no dia 15 deste mês, estádio Macedão.

Nesta terça-feira (03), os jogadores farão um treinamento na academia.

Por Redação TN Noticias