/ / Governo entregou cadeiras de rodas em amistoso de basquete

O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT), realizou a entrega de 39 cadeiras de rodas, sendo 24 para a prática de esportes e 15 de uso comum. A aquisição atende uma demanda da Secretaria Adjunta de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Casa Civil e beneficiará praticantes de basquete e tênis paralímpico.

A entrega foi realizada no ginásio de esportes da Escola Estadual Presidente Médici, no último sábado (21.01), às 8 horas, durante um jogo amistoso de basquete entre atletas paralímpicos do Estado, que estão impedidos de praticar o esporte há mais de 10 anos devido à falta do equipamento. Luiz Santana da Silva, de 42 anos, jogava basquete e representava Mato Grosso em competições estaduais e nacionais. Ele acredita que a aquisição das cadeiras é um incentivo ao retorno do esporte paralímpico em Mato Grosso.

“É esse o tipo de incentivo que almejamos nesses tempos, para realizar novamente o esporte paralímpico no Estado. Os atletas estão ansiosos para jogar novamente, mas não tínhamos como jogar sem as cadeiras, sem patrocínio, sem incentivo das associações e governo. Hoje com o apoio da Secretaria Adjunta de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e do próprio Governo do Estado, posso dizer que estamos felizes por essa conquista. Essa aquisição vai nos ajudar e ajudar outros atletas que virão, além de melhorar a nossa qualidade de vida”, apontou o atleta, que vai participar do jogo no próximo sábado.

O secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social, Max Russi, pontua que a aquisição das cadeiras de rodas tem o objetivo de garantir uma vida melhor às pessoas com deficiência e assegurar a elas a garantia de seus direitos, inclusive à prática de esportes e lazer. "Essa entrega é muito significativa, pois sabemos que é um benefício que melhora a rotina não só do cadeirante, como também de toda a família que o auxilia no dia a dia. Estamos gratificados em poder ajudar os atletas e também os municípios que irão receber as cadeiras e distribuir para quem mais precisa. Essa é uma conquista importante das entidades, que acreditam no nosso trabalho e na nossa capacidade de ajudá-las”, reforçou o titular da Setas.

Já o secretário adjunto de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcione Pinho, explica que as cadeiras atendem as características necessárias, além de preservarem a mobilidade dos atletas. As cadeiras específicas para a prática esportiva pertencerão ao Estado e serão geridas pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc). “Pensamos na aquisição não somente para a formação de atletas de alto rendimento, mas também no cunho social. Entendemos que o esporte é a principal porta de inclusão da pessoa com deficiência. Já as cadeiras de uso comum são o nosso corpo, se elas quebrarem não saímos de casa, por isso as específicas são tão necessárias”, defende Marcione Pinho.

O atendimento da demanda foi articulado pelo deputado estadual licenciado Wilson Santos, atualmente secretário de Estado de Cidades, que também vai participar do ato de entrega. “Sabemos que ainda temos pessoas que se arrastam pelo chão sem a mínima condição de se locomover. Um Estado digno, que trata as pessoas com decência, se preocupar em garantir pelo menos as cadeiras de rodas para as pessoas com deficiência. Então, dentro que eu tenho de direito em emendas, enquanto parlamentar, sempre busquei atender essa demanda. É preciso deixar claro que essa ação será continua, até, quem sabe, consigamos atender todos cidadãos do Estado que precisam desse apoio para se locomover”, informou o secretário de Cidades.

Além do repasse das cadeiras para os atletas, outras 15 pessoas com deficiência receberão as cadeiras de uso comum adquiridas pela Setas. As cadeiras serão enviadas a cinco municípios de Mato Grosso, sendo eles: Cuiabá, Várzea Grande, São Pedro da Cipa, Nossa Senhora do Livramento e Alta Floresta. Nesse último município, sete cadeiras serão enviadas ao Centro de Convivência de Idosos e Pessoas com Deficiência.