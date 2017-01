/ / Governo de MT paga salários de servidores nesta terça-feira

Os servidores públicos do Executivo recebem os salários nesta terça-feira (10). A folha líquida de dezembro soma R$ 409 milhões para pessoal da ativa, inativo e pensionista, sendo que os valores dos recebimentos serão creditados nas respectivas contas dos funcionários ao longo do dia, segundo a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). Os valores serão creditados nas contas dos servidores até o fim do dia.

"Mesmo com o descompasso entre a receita e despesa, o Governo do Estado não mede esforços para manter os salários dos servidores em dia", disse o secretário de Fazenda Gustavo de Oliveira. A crise econômica ainda perdura em todo o país e em vários estados os salários do funcionalismo público estão sendo pagos por faixa salarial ou parcelados devido às dificuldades que os governos estão tendo para honrar a folha salarial.

Na semana passada, por exemplo, o governo do Rio de Janeiro anunciou o pagamento da primeira parcela aos servidores que não receberam os salários de novembro.

Dos R$ 409 milhões pagos aos servidores mato-grossenses, R$ 269 milhões correspondem à folha dos funcionários em atividade e R$ 140 milhões são destinados aos inativos e pensionistas.

O Governo do Estado estabeleceu calendário de pagamento para o dia 10 do mês seguinte ao trabalhado. A data tem previsão legal na Constituição Estadual e foi adotada em decorrência do fluxo de caixa, sendo que a adoção de um cronograma permite aos servidores a se programarem melhor para cumprir com o pagamento das suas obrigações pessoais.