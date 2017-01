/ / Governador participa da quarta edição da Caravana da Transformação

Por Thiago Andrade | Gcom-MT

Governador Pedro Taques na edição da Caravana da Transformação em Peixoto de Azevedo - Foto por: José Medeiros/Gcom-MT

A agenda do governador Pedro Taques desta semana é marcada pela participação na quarta edição da Caravana da Transformação, que ocorrerá no município de Jaciara (144 km ao Sul de Cuiabá). Ele participará dos "Dias D" da iniciativa, na sexta-feira e no sábado (27.01 e 28.01).

Segunda-feira (23.01)

A primeira agenda do governador Pedro Taques é no Comando Geral da Polícia Militar, às 8h, onde participa de um café da manhã com o Conselho de Coronéis. Em seguida, o chefe do Executivo Estadual irá à inauguração da agência do Sicoob, no Shopping Popular de Cuiabá. Às 11h, o governador tem reunião com a direção da ALL e Grupo Cosan, no gabinete, no Palácio Paiaguás.

No período da tarde, o governador visita a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (Ager), na Avenida Carmindo de Campos, n° 351, às 14h30. De volta ao gabinete, Taques recebe o deputado estadual Wagner Ramos. Já às 16h30, o governador tem reunião com o deputado estadual Eduardo Botelho e o prefeito de Barra do Bugres, Raimundo Nonato.

No fim da tarde, o governador tem reunião com o prefeito de Acorizal, Clodoaldo Monteiro da Silva, e vereadores do município. A última reunião é com o general Baganha e os secretários Rogers Jarbas (Segurança Pública) e Airton Benedito Siqueira Júnior (Sejudh).

Terça-feira (24.01)

No primeiro horário, o governador faz despacho interno no gabinete. Às 9h, recebe os vereadores de Rondonópolis. Em seguida, Taques tem reunião com o prefeito de Campos de Júlio, José Odil e, logo depois, recebe prefeito de Campo Verde, Fabio Schroeter, e vereadores do município. Às 10h30, Taques tem reunião com o prefeito de Paranatinga, Marquinhos do Dedé, e vereadores da cidade.

Ainda pela manhã, o governador recebe a embaixadora da Noruega, Aud Marit Wiig. A previsão é que o encontro aconteça às 11h. Em seguida, Taques almoça com Lucilo Libanio de Souza, o Seo Nonô.

No período vespertino, o governador tem reunião com doadores da estratégia Produzir, Conservar e Incluir (PCI) e, às 14h30, apresenta este programa a investidores internacionais. Depois, Taques atende o prefeito de Araguainha, Silvio José de Morais Filho, e os vereadores da cidade. Já às 17h30, a reunião é com o secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, Suelme Evangelista. Por último, às 19h, ele participa da cerimônia de posse da nova diretoria da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), que será no Parque de Exposições Jonas Pinheiro, em Cuiabá.

Quarta-feira (25.01)

Às 8h, Taques concede entrevista à cadeia de rádio de Mato Grosso. Depois, faz despachos internos no gabinete e, às 11h, assina acordo de cooperação entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Governo de Mato Grosso.

No período da tarde, às 14h, o governador participa da reunião ordinária da estratégia PCI e, às 16h, Taques recebe o prefeito de Jangada, Ederzio de Jesus Mendes (Garrinha) e os representantes do Poder Legislativo da cidade. Já às 17h, Pedro Taques tem reunião com o embaixador da França no Brasil, Laurent Bili.

Quinta-feira (26.01)

Dia reservado para despachos e reuniões internas.

Sexta-feira e Sábado (27 e 28.01)

O governador participa da Caravana da Transformação, em Jaciara.

Comunicação do Governo do Estado