/ / Equipe de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo da prefeitura de Guarantã apresentam os primeiros resultados

refeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves (PRB) empossado no dia primeiro de janeiro passado, constituiu no quadro de servidores da prefeitura uma equipe de profissionais da área da engenharia civil, arquitetura e urbanismo composta pelas engenheiras: Beatriz e Ana Lúcia e pelos arquitetos: Jakline e Bruna, equipe esta coordenada pelo arquiteto e urbanista Eraldo Faveiro.





O novo prefeito de Guarantã do Norte quer priorizar a elaboração de Projetos e ao mesmo tempo dar uma reorganizada na cidade com ações de urbanismo respeitando o meio ambiente.

“Nosso objetivo é contarmos com o trabalho dos profissionais de urbanismo e arquitetura para realizarmos ações que deem um visual atrativo para nossa cidade e garantindo a segurança de todos.





Precisamos também com a equipe de engenharia atuar fortemente na elaboração de Projetos. Está na hora do nosso município parar de perder recursos por falta desses projetos.” Concluiu o prefeito Érico.





A imagem acima é o visual frontal do Projeto da nova sede da prefeitura municipal a ser construída no entroncamento da Avenida Guarantã com a Pioneiro José Nelson Coutinho. O projeto estrutural recebeu os incrementos arquitetônicos do arquiteto e urbanista Eraldo Favero. Os planos do prefeito Érico é que essa obra seja concluída ainda este ano.

Da Assessoria