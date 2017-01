/ / Empresário e esposa morrem em queda de avião; filha e genro sobrevivem

O Corpo de Bombeiros de Tangará da Serra (distante 242km de Cuiabá) confirmou que um avião de pequeno porte com quatro pessoas caiu em um aeroporto da cidade por volta das 13h30 desta quinta-feira (5).





Quatro pessoas estavam a bordo de avião, sendo que duas morreram na hora. O resgate começou há aproximadamente 30 minutos.





"A equipe já está lá no local e foi confirmado dois óbitos. Pelo que ficamos sabendo que quatro pessoas estavam no avião e inclusive já foi solicitado o apoio da Politec. A aeronave caiu em um aeroporto agrícola que tem aqui perto", disse o soldado Daniel Nunes.





Por conta do local ser fora da área urbana da cidade, as vítimas ainda não foram identificadas e o estado de saúde das outras duas pessoas é considerado grave.





Quatro pessoas estavam a bordo: o piloto, empresário e ex-presidente da ACIC - Associação Comercial de Cascavel - PR, José Torres Sobrinho, 59 anos, sua esposa Solésia Stringari Torres, a filha do casal, Gabriela Stringari Torres, de 28 anos e o seu esposo.





O piloto José e a esposa Solésia morreram no local do acidente. Foram retirados com vida da aeronave a filha e o genro do piloto. O Comandante Regional do Corpo de Bombeiros, coronel Barbosa, acompanhou o trabalho da equipe de resgate no local.





“Conseguimos, graças a Deus, retirar duas vítimas com vida das ferragens. Foram conduzidas ao Pronto-Socorro. Aparentemente estavam com sinais vitais estáveis, apesar de apresentarem fraturas várias”, disse o militar ao site Rádio Pioneira.





Ainda segundo o bombeiro, próximo ao local do pouso, que seria feito em um aeroporto particular, a aeronave encostou em um fio de alta tensão da rede de energia elétrica, vindo a cair.

Valdir Soares, sócio de José Torres Sobrinho, confirmou que a família veio ao município a negócios e a passeio.





“Eu estava esperando estas pessoas. O piloto é um sócio de um projeto que temos aqui. Eles são de Cascavel – Paraná. Eles abasteceram em Coxim hoje às 09:00 da manhã e hoje às 12:20 era para pousarem aqui. Infelizmente pousaram desta forma trágica”, lamentou. Por MAX AGUIAR