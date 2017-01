/ / Em "A Lei do Amor", Fausto revela verdades sobre Mág para Vitória

Por GSHOW

A vida de Vitória (Camila Morgado) anda mais agitada do que montanha-russa!





Ao voltar para casa, ela descobre que Fausto (Tarcísio Meira) está falando e andando normalmente e que todos tinham escondido esta informação dela.





Passado o choque, o patriarca informa que chegou a hora dela saber toda a verdade.





O objetivo de Fausto é convencer Vitória a aceitar o plano de Helô e exibir para todo mundo o vídeo de Mág (Vera Holtz) e Ciro (Thiago Lacerda) se beijando.





"O vídeo é a única prova que dispomos do caso da sua mãe com o seu marido! Já que as fotos a Suzana conseguiu com os dois, e que eu vi no celular dela, na festa do meu aniversário, foram destruídas ou roubadas!", explica o ex-prefeito.





"Percebe quem mandou matar o papai e a Suzana? Por isso, a gente tem de agir rápido!", completa Pedro (Reynaldo Gianecchini).