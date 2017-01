/ / Editais para gestão de museus e galeria estão abertos

Por Angélica Moraes e Lorena Bruschi | SEC-MT/Gcom-MT

Foram publicados editais para a gestão de cinco instalações, entre museus e galeria, da Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso (SEC-MT). O chamamento público prevê que Organizações da Sociedade Civil (OSCs) devem gerir o Museu de Arte (Residência dos Governadores) e Galeria Lava Pés, Museu de Arte Sacra, Museu Histórico, e Museu de História Natural (antigo Museu de Pré-História).

Um edital prevendo a gestão do recém-inaugurado Memorial Rondon, Complexo Turístico e Histórico de Mimoso, deve ser publicado ainda este mês pela Secretaria de Cultura. Idealizada para comemorar os 150 anos do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, a obra ficou parada por mais de 10 anos, e só foi concluída na atual gestão.

As Organizações serão responsáveis pela administração do espaço, bem como a realização de atividades e programas que promovam o patrimônio histórico e artístico, material e imaterial e fortaleçam os setores e segmentos culturais no Estado, democratizando o acesso da sociedade às artes e à cultura.

“Quem ganha com isso é a população. Por exemplo, queremos abrir o museu no final de semana, mas o servidor tem horários de expediente, e como administramos o espaço de forma compartilhada, para o parceiro fica mais fácil, por exemplo, a criação de um café lá dentro, ampliar os horários, e isso tem muito a ver com equipamentos culturais”, explica o secretário de Estado de Cultura, Leandro Carvalho.

Conforme o secretário, os museus, a galeria e o Memorial deverão ter horários ampliados de funcionamento e poderão oferecer atividades diversificadas, sempre primando pela qualidade, e conciliando cultura e educação. As instalações irão colaborar para o desenvolvimento de um sólido programa educacional que alcance os alunos da rede pública e privada, por meio de conteúdos especiais, conforme observa Leandro Carvalho.