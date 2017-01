/ / Dom Bosco e Cuiabá abrem hoje o mato-grossense; amanhã tem 3 jogos incluindo Sinop x Luverndese

A bola voltará a rolar pelos gramados mato-grossenses. A abertura do Campeonato Estadual será hoje, às 18h, na Arena Pantanal, com o confronto entre Dom Bosco e Cuiabá - os dois clubes da capital. No domingo, a rodada tem seguimento com outras três partidas.

Sinop e Luverdense vão entrar no gramado do estádio Gigante do Norte, às 16h. A reedição da final do ano passado promete muita rivalidade e casa cheia. Os ingressos estão à venda no estádio por R$ 20 e R$ 10. Os dois clubes estão no Grupo A.

Araguaia e Operário Futebol Clube se enfrentam no estádio Zeca Costa, em Barra do Garças, às 17h. O Araguaia foi um dos destaques de público no ano passado, com uma média de mil torcedores.

Fechando a rodada ainda terá o confronto entre Operário Várzea-grandense e Mixto, na Arena Pantanal, às 18h, no famoso “clássico dos milhões”. De acordo com informações da assessoria de imprensa da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), para este jogo haverá divisão dos torcedores. A torcida do clube de Várzea Grande, por ser mandante, ocupará o setor oeste da Arena. A torcida mixtense irá ocupar o lado leste do estádio. Os ingressos serão comercializados a partir das 14h nas bilheterias móveis do estádio. Os portões serão abertos às 16h.

Os dez clubes na disputa do troféu foram divididos em dois grupos, classificando para as semifinais os dois primeiros de cada. O último colocado de cada grupo será rebaixado à segunda divisão.

O atual campeão é o Luverdense e o vice o Sinop Futebol Clube.

Por Só Notícias (foto: arquivo/assessoria)