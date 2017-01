/ / De contrato renovado com o Avaí, Judson pede primeiro semestre sólido para realizar sonho de estrear bem na Série A

Uma das figuras importantes do elenco avaiano na última temporada, o volante Judson teve seu contrato renovado com o Leão até o dia 31 de dezembro de 2017. No último ano, ele atuou em 29 partidas pelo clube azurra.





Judson só não foi mais utilizado durante 2016, pois teve uma lesão que o tirou dos gramados por dois meses. Por isso, ele está bastante focado em realizar uma boa pré-temporada e ter um ano sem contusão. “As expectativas são as melhores possíveis. Espero ter um ano sem lesão. Nunca fiquei tão chateado com uma contusão como no ano passado e isso atrapalha muito. Estamos trabalhando fortes e focados na pré-temporada. Esse período é muito importante para a sequência do ano. Temos uma boa base e os atletas que chegaram vão ajudar bastante para podermos brigar por nossos objetivos”, declarou o volante.





Com 23 anos, Judson terá a oportunidade de disputar pela primeira vez na carreira a Série A. Com passagens por Potiguar Mossoró e América de Natal, ele não esconde a ansiedade de enfrentar os principais clubes do Brasil, porém, para isso, pede um Avaí mais sólido nos primeiros meses do ano, principalmente porque nas últimas temporadas o Leão não foi bem no estadual. “Será mais um sonho realizado na carreira atuar na Série A. No entanto, o momento é de pensar em fazer um bom primeiro semestre e chegar bem em todos os sentidos para jogar o Brasileirão. Vamos atingir os nossos objetivos por etapas”, concluiu.

Foto: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

Assessor de Imprensa