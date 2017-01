/ / David Brazil, Cariúcha e outros famosos prestigiam lançamento de revista de Mulher Abacaxi

Marcela Porto gastou 80 mil reais na festa da Mais Jr.





Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, está podendo. Para lançar a a Revista da Mais Jr. de janeiro, ela gastou 80 mil reais. Na festa, que aconteceu na noite deste sábado em uma boate do Rio de Janeiro, a musa trans distribuiu selinho nos convidados.





Cariúcha, David Brazil, a ex-rainha de bateria da Estácio de Sá, Alessandra Mattos, Chaveirinho, musa do Carnaval e dançarina do programa Esquenta,foram alguns dos famosos que prestigiaram o evento da musa da Inocentes de Belford Roxo.





Abacaxi chegou na festa acompanhada de sarados que a seguraram no colo e a levaram para a pista de dança. O look deslumbrante e todo transparente do estilista Luis Fernando Gomes também chamou atenção dos presentes na boate.