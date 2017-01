/ / Cuiabá vence Dom Bosco na estreia do Campeonato Mato-grossense

O Dom Bosco e Cuiabá abriram as disputas do Campeonato Mato-grossense, esta tarde, na Arena Pantanal. O Dourado venceu por 1 a 0, o Leão da Colina. Com isso, o time cuiabano larga na liderança do Grupo B, com os três primeiros pontos do Estadual. Já o ‘Azulão’ terá de se recuperar nas próximas rodadas.

O único gol da partida foi marcado pelo meia Dacson, aos 13 do primeiro tempo, após uma de cobrança perfeita de falta. O Dom Bosco teve boas oportunidades de empatar e ampliar o placar, mas pecou nas finalizações.

Na próxima rodada, o Dom Bosco recebe o Operário Futebol Clube, na Arena Pantanal, quarta-feira, às 20h45. Já o Cuiabá vai visitar o União de Rondonópolis, no mesmo dia, às 20h10, no estádio Luthero Lopes.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: assessoria/arquivo)