/ / Cuiabá Arsenal recebe aliviado promessa de reforma do Dutrinha

O público do Cuiabá Arsenal no campeonato estadual caiu 55%

Interditado desde março de 2015, o Estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra, o único estádio municipal da capital mato-grossense e tradicional palco do desporto cuiabano, tem gerado prejuízos incalculáveis para clubes de futebol e futebol americano. E o Cuiabá Arsenal, com público em queda nas partidas pelo campeonato estadual, a cada ano sem o estádio, reage aliviado frente a promessa de reforma anunciada pelo Governo do Estado de Mato Grosso.

A interdição do Estádio Dutra aconteceu após um confronto entre Mixto e Luverdense (futebol), em 26 de fevereiro de 2015, um empate de 2x2, em que os torcedores mixtenses invadiram o gramado, jogaram objetos no campo e ameaçaram a arbitragem. Por conta disso, na época, o local foi fechado por pedido do Juizado Especial do Torcedor de Cuiabá. Desde então, após várias promessas da prefeitura, estado e assembleia, aguarda reforma para voltar a funcionar.

“O Governo de Mato Grosso, por meio do secretário de Cidades (Secid), Wilson Santos, anunciou que vai liberar R$ 500 mil para reestruturar o Dutra. Valor que deve ser utilizado principalmente para adequar a estrutura de segurança. E nós do futebol americano, imagino que talvez de outros esportes também, ficamos aliviados e felizes com a promessa. Pois sempre foi o local de nossos jogos e torcedores”, diz o presidente do Cuiabá Arsenal, Paulo Cesar Machado.

Com o Estádio Dutra de portões fechados, o Cuiabá Arsenal tem mandado os jogos do estadual mato-grossense de futebol americano em miniestádios da capital e interior, geralmente locais sem arquibancadas para grande público. O reflexo disso é a queda consecutiva do público nessas partidas do certame estadual, que caíram de cerca de 1.000 em 2015 para 450 em 2016 (com Dutra fechado). Em anos anteriores, partidas no Dutra reuniam ao menos 3 mil pessoas cada.

Estadual 2017

O Campeonato Mato-grossense de Futebol Americano teve uma desistência, a equipe Tangará Taurus não participará da 3ª edição (2017). Porém, um novo time irá substituí-lo, o Luverdense Overwhelming. Então a competição segue com a mesma quantia de participantes, cinco (Sinop Coyotes, Sorriso Hornets, Rondonópolis Hawks, Arsenal e Overwelming). Com início previsto para o mês de abril e término para junho. Depois partem para o campeonato nacional em julho.

Calendário (apenas jogos do Arsenal)

15 ou 16.04 – Início do Campeonato Mato-grossense de Futebol Americano;

29 ou 30.04 – Cuiabá Arsenal x Luverdense Overwhelming (em Lucas do Rio Verde);

13 ou 14.05 – Cuiabá Arsenal x Rondonópolis Hawks (local indefinido);

27 ou 28.05 – Cuiabá Arsenal x Sorriso Hornets (Sorriso);

10 ou 11.06 – Cuiabá Arsenal x Sinop Coyotes (local indefinido);

24 ou 25.06 – FINAL: 1º colocado da fase de grupos x 2º colocado (local indefinido).

Texto: Junior Martins

Por Assessoria AACA