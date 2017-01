/ / Cuiabá Arsenal divulga calendário com peneira e estadual

Campeonato mato-grossense terá time estreante de Lucas do Rio Verde

Cuiabá Arsenal anunciou, nesta quarta-feira (04.01), o calendário de eventos do 1º semestre do ano e, dentre eles, uma seletiva, chamada pelo vocabulário da modalidade de tryout, para a entrada de novos atletas na equipe e as datas das partidas na 3ª edição do Campeonato Mato-grossense de Futebol Americano. Além disso, marcou o retorno do time principal aos treinos e a tradicional reunião para assistir o Super Bowl, a final do campeonato nacional dos EUA (NFL).

“Outras ações podem ser incluídas a posteriori no calendário do semestre. Nós temos algumas já em fase de organização e outras em estudo de viabilidade. Como, por exemplo, um curso de arbitragem aberto para árbitros, atletas e torcedores, a exposição Bola Oval, que conta a história dos dez anos do clube, e campanhas de mobilização para doação de sangue. Mais detalhes sobre essas atividades serão divulgados em breve”, diz o presidente do Arsenal, Paulo Cesar Machado.

A peneira foi marcada para dia 18 de fevereiro (um sábado), com início às 08h e previsão de término às 13h, no gramado do Estádio Eurico Gaspar Dutra, o popular Dutrinha. O período para inscrições ainda não está aberto, brevemente será divulgado, mas as inscrições serão efetuadas pela página da equipe no Facebook. E o retorno aos treinos será no dia seguinte, em 20 de fevereiro (domingo), para os jogadores iniciantes. O time principal retorna no dia 04 de março.

“Todos os interessados em fazer parte do Cuiabá Arsenal devem ficar atentos em nossa página e na data de 18 de fevereiro. Poderão participar homens e mulheres acima de 15 anos. Eles vão compor os times sub-19 e principal de futebol americano e o feminino de flag football. No ano anterior, nós tivemos 405 inscritos e todos que concluíram os testes foram aprovados. Nosso processo de peneira é inclusivo e não exclusivo. Serve apenas para avaliar o desempenho das pessoas e saber onde encaixá-las no grupo”, explica Paulo Cesar Machado.

O Campeonato Mato-grossense de Futebol Americano teve uma desistência, a equipe Tangará Taurus não participará da 3ª edição (2017). Porém, um novo time irá substituí-lo, o Luverdense Overwhelming. Então a competição segue com a mesma quantia de participantes, cinco (Sinop Coyotes, Sorriso Hornets, Rondonópolis Hawks, Arsenal e Overwelming). Com início previsto para o mês de abril e término para junho. Depois partem para o campeonato nacional em julho.

Calendário

05.02 – Super Bowl Party;

18.02 – Tryout / Peneira;

19.02 – Retorno aos treinos (novatos);

04.03 – Retorno aos treinos (veteranos);

15 ou 16.04 – Início do Campeonato Mato-grossense de Futebol Americano;

29 ou 30.04 – Cuiabá Arsenal x Luverdense Overwhelming (em Lucas do Rio Verde);

13 ou 14.05 – Cuiabá Arsenal x Rondonópolis Hawks (local indefinido);

27 ou 28.05 – Cuiabá Arsenal x Sorriso Hornets (Sorriso);

10 ou 11.06 – Cuiabá Arsenal x Sinop Coyotes (local indefinido);

24 ou 25.06 – FINAL: 1º colocado da fase de grupos x 2º colocado (local indefinido).





Texto e Fotos: Junior Martins

Assessoria Cuiabá Arsenal