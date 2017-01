/ / Copa São Paulo de Futebol Júnior inicia na terça; Luverdense e União participam

A primeira equipe mato-grossense a entrar em campo na primeira fase da Copa São Paulo Júnior será o União Esporte Clube, na terça-feira (3), contra o Esporte Clube Primavera-SP. O time ainda jogará no dia 5 contra o Atlético Paranaense e no dia 7, contra o CRB de Alagoas. Todos os confrontos da chave 15 serão em Indaiatuba.





O Luverdense está na chave 19 e a primeira partida será contra o Taboão (SP), na quarta-feira (4). No dia 6, o “Alviverde” encara o Ceará. O Madureira-RJ será o último adversário do clube de Mato Grosso no dia 8. Todos os jogos da chave serão disputados no estádio Vereador José Ferez, em Taboão da Serra.





A competição será disputada em sete fases. Participarão da primeira fase um total de 120 clubes, divididos em 30 grupos e que jogarão entre si, em turno único, classificando-se para a segunda fase os dois com o maior número de pontos ganhos. Todas as fases seguintes serão disputadas em sistema eliminatório (mata-mata). Em caso de empate, haverá cobrança de pênaltis.

A grande final está prevista para o dia 25 de janeiro.

Por Redação Só Notícias (foto: assessoria/arquivo)