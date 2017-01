/ / Coordenadoria municipal de esporte de Guarantã do Norte vem realizando melhoramento nos espaços físicos esportivo

Funcionários do departamento municipal de esportes de Guarantã do Norte/MT, que tem como chefe de Departamento Kleriton Marcley, “O Butina”, estão realizando melhorias no espaço físico nos locais esportivos do município, como o ginásio Bezerrão e os campos do 13 de Maio e Araguaia.





No ginásio Bezerrão, foi substituída as iluminarias que estavam queimadas, no total de 13 refletores, dando condições de uso no período noturno, com uma iluminação adequada. Os banheiros e vestiários também passaram por reparos, como a troca de varias portas.





A partir deste ano, haverá uma sala de reunião, com um espaço físico adequado para serem realizadas as reuniões, como os congressos técnicos. Na mesma sala foi feito uma galeria de exposição de troféus e um mural com fotos antigas contando a história do esporte local.





Os campos também vêm sendo recuperado principalmente o gramado, onde além de recompor a grama, também será feito analise do solo do gramado para ser aplicado no solo para melhor recuperar a grama. O campo do 13 de Maio há o projeto de melhorar a iluminação e aumentara altura do alambrado das laterais com 7 metros, com telas grossas.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias