/ / Coordenador do SESAI Colíder, busca parceria com Prefeitura Municipal

Na busca por melhorias no atendimento indígena do município, o Coordenador Distrital de Saúde Indígena Matudjo Metuktire, reuniu-se juntamente com o Prefeito Municipal Érico Stevan Gonçalves, nesta última terça-feira para discutir sobre uma parceria com o SESAI – Secretaria Especial de Saúde Indígena.



Dentre as várias reivindicações dos indígenas, eles solicitam esta parceria para que haja um ponto de atendimento médico na cidade devido a distancia, além de uma casa de apoio onde eles possam se instalar em caso de necessidade. Sendo que eles contam com atendimento em Colíder que fica aproximadamente a 300 km de distancia da aldeia e em Peixoto de Azevedo na CASAI.



Por solicitação do Coordenador Distrital de Saúde Indígena foi marcado uma próxima reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, para discutir sobre a parceria com o SESAI, e assim tentar atender as principais reivindicações dos indígenas.

“Estamos reivindicando uma parceria entre SESAI e Município, para atender a demanda da saúde Indígena.” Diz Matudjo Metuktire Coordenador Distrital de Saúde Indígena.