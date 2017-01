/ / Consórcio do Médio Norte será presidido por prefeito de Campo Novo do Parecis

O prefeito de Campo Novo do Parecis, Rafael Machado (PSD), ​vai presidir o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Norte Mato-grossense (CISMNORTE). Machado ficará responsável por administrar o Consórcio que atua em nove municípios da região médio norte do Estado, sendo Campo Novo do Parecis, Barra do Bugres, Nova Olímpia, Nova Marilândia, Denise, Brasnorte, Arenápolis, Porto Estrela e Santo Afonso.





O prefeito de Campo Novo foi indicado por representantes dos municípios que destacaram o perfil de gestor empresarial. O Consórcio Intermunicipal de Saúde é considerado de extrema importância no interior do estado, pois é responsável pela contração dos serviços médicos especiais que não estão disponíveis nos municípios filiados – sendo um grande aliado para a melhoria da qualidade do atendimento na área de saúde.





Machado assume a administração do Consórcio juntamente com o Secretário de Saúde do município, Marcos Birck, indicado pelos secretários municipais como Presidente do Conselho Intermunicipal de saúde. Machado terá como vice o prefeito de Barra do Bugres, Raimundo Nonato, e a diretoria ainda conta com o secretário de Saúde de Nova Marilândia, Juvenal Alexandre da Silva.





O Consórcio foi fundado em maio de 1.998 e é responsável pela administração do Hospital Regional de Barra do Bugres, desde agosto de 2015, depois de um convênio com o Estado de Mato Grosso. A diretoria do Consórcio é nomeada a cada dois anos e pode ser por meio de indicação, como ocorreu este ano.





Por Laís Costa Marques