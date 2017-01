/ / Com elenco praticamente fechado, Raul Cabral enaltece qualidade do Tombense e revela planejamento antes do estadual

O Tombense começou os trabalhos visando a temporada de 2017 no último dia 28 de novembro. Uma das novidades da equipe neste ano é o técnico Raul Cabral, que carrega passagens por Figueirense, Grêmio, Avaí e Mirassol.





A estreia do Tombense no Campeonato Mineiro acontece no próximo dia 29 de janeiro, fora de casa, contra o Tupi. Raul Cabral garante que o time já está bem encorpado para a competição estadual. “Tivemos um período de 25 dias de trabalho ainda em 2016 realizando inclusive alguns jogos-treinos. Já estamos com uma boa base física, incluindo os reforços que chegaram. Diante deste cenário estou conseguindo executar bem de forma paralela treinos com bola e sem esquecer o trabalho físico”, explicou o treinador.





Um dos diferenciais, na opinião de Raul Cabral, para uma boa trajetória do Tombense nesta temporada é a manutenção de boa parte do grupo de jogadores que no ano passado quase conquistou a classificação para as quartas-de-final da Série C. O novo técnico do clube mineiro acredita que o elenco está praticamente fechado. “Temos um elenco equilibrado.





Foi mantida a base do ano passado, que conseguiu fazer uma boa Série C, e trouxemos reforços pontuais. Creio numa boa campanha no Mineiro pela qualidade do nosso time e pelo que estamos conseguindo produzir na pré-temporada. Estamos atentos ao mercado para trazer mais dois reforços para fechar nosso grupo. Mas, independente desses acertos, hoje já tenho em mãos uma equipe forte”, admitiu Raul Cabral.





Com aproximadamente 20 dias de preparação antes da estreia no estadual, Raul Cabral deseja aproveitar o período para a realização alguns amistosos. “Já estamos num estágio bom físico e com bom volume de trabalho com bola. Agora chegou o momento de testarmos mais o time e estamos planejando quatro amistosos antes da largada no estadual. Devemos ter dois testes contra o Nacional de Muriaé e estamos negociando também com um time do Espírito Santo”, concluiu.





Foto: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

Arthur Virgílio,

Assessor de Imprensa