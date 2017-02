/ / Celso Henrique diz que irá moralizar a Câmara Municipal

Sou presidente, mas se for preciso limpar o chão e fazer café, vou fazer sem nenhum problema





Por José Vieira do Nascimento/ Mato Grosso do Norte

Presidente da câmara de vereadores Celso Henrique

Ele entrou na política para fazer a diferença. O princípio de suas propostas tem como base a honestidade e a transparência nas ações. Aos 38 anos, Celso Henrique, técnico em Agropecuária e pecuarista, se elegeu vereador de Guarantã do Norte com a segunda maior votação proporcional no Brasil. Obteve nas urnas 2. 928 votos e pretende corresponder com as expectativas da sociedade.

Com esta bagagem eleitoral, ele chegou à presidência da Câmara de Guarantã do Norte com a disposição e vontade de promover uma mudança nos conceitos da política local.





Na Câmara, disse que encontrou uma casa desorganizada e com fortes evidências de irregularidades. Por isso, disse que irá fazer uma auditoria os contratos celebrados pelo poder Legislativo nos últimos 8 anos. E se as irregularidades forem constatadas, irá enviá-las para o ministério público.





Celso afirma que não recebeu nenhuma informação dos membros da mesa diretora da Câmara anterior. “Não houve transição. Foram os funcionários que nos ajudaram a pôr a câmara para funcionar. Eu tive que pedir um adiantamento para o prefeito, do repasse do duodécimo, para comprar os produtos essenciais para a câmara funcionar. Aqui não tinha nada!”, disse.

De acordo com o parlamentar, no dia 1º de janeiro na Câmara Municipal de Guarantã do Norte, não havia nenhum material, seja de limpeza ou de expediente.





Segundo ele, os vereadores que estavam a frente do poder Legislativo na gestão anterior, não tinham transparecia, nem diálogo com os funcionários e não respeitavam a sociedade. “Foi uma situação de desrespeito comigo, com os demais vereadores e com a sociedade a forma como encontramos a Câmara”, frisa Celso.





Todavia, a meta do atual presidente e promover uma verdadeira transformação na Câmara Municipal. Conforme ele, as portas do poder Legislativo estão abertas para a população e todos que vierem à Câmara serão recebidos com respeito.

“Faço questão que as pessoas venham à Câmara Municipal e todos serão tratados com respeito e dignidade, diferente do que acontecia no passado”, observa o parlamentar.





A nova ordem na Câmara de Guarantã do Norte é moralidade, seriedade nos gastos e respeito a população. Celso pretende estabelecer o princípio da igualdade no relacionamento entre vereadores e funcionários. “Vou tomar as decisões em conjunto. E a Câmara funcionará como uma equipe. Sou presidente, mas se for preciso limpar o chão e fazer café, vou fazer sem nenhum problema”, enfatiza.





O novo presidente afirma que irá economizar recursos para sobrar dinheiro no final deste ano, para devolver para a prefeitura, com a indicação para a compra de uma ambulância e equipamentos para o hospital.





Concurso- Celso disse que cancelou o concurso público feito pela presidência anterior, porque não concorda e não acha certo a forma como o processo foi conduzido. “Vou trabalhar para o município como um todo e não para 15 a 20 famílias. Vou abrir um novo concurso e com a disponibilização de mais vagas. Vai preencher as vagas quem fizer por merecer e não por indicação política”, assevera.

Relacionamento com o Executivo- Celso Henrique afirmou que vai apoiar o prefeito Érico Stevan para que ele passo fazer uma gestão diferenciada.





“Meu objetivo é uma relação com respeito e diálogo, trocando ideias e atuando em conjunto. Mas vamos fazer o que é certo, com verdade e transparência. O prefeito poderá contar com nosso apoio em tudo que for pelo bem da sociedade. Mas vamos fazer nosso papel de vereador, de conversar com o povo, visitar os bairros, as entidades e informar sobre os projetos.





Queremos um governo participativo e se tiver coisa errada, contra o povo, vou barrar”, assegura o presidente da Câmara. Celso elogiou a inciativa da administração municipal, de priorizar no início do mandato, o funcionamento dos postos de saúde, com médicos atendendo e a compra de remédios para o hospital.