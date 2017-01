/ / Casal preso com 32 tijolos de maconha em ônibus

Casal é preso com 32 tijolos de maconha em ônibus no terminal rodoviário de Cuiabá. Flagrante de tráfico ocorreu no domingo (1º), após denúncia feita à Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Civil.

Maconha estava acondiciona em três mochilas do casal.

Carlos da Silva Pedroso, 25, o Cacá, e Layane dos Anjos, 21, embarcaram em um coletivo que seguia para a cidade de Goiânia (GO). Os 32 tabletes de maconha estavam na bagagem de ambos.

A apreensão foi possível após investigação preliminar de uma denúncia anônima informando que um casal levaria entorpecentes para fora do Estado.

Os policiais então verificarem a empresa pela qual os suspeitos planejavam fazer a viagem, e as respectivas poltronas em que estariam sentados. Ficaram aguardando a dupla de passageiros embarcar para realizar a abordagem.

As três bolsas dos suspeitos, contendo entorpecente, estavam enroladas com cobertores.

Em revista na casa de Carlos foi localizada uma pequena porção de maconha no quarto dele.

Já, na casa de Layane, foram encontradas outras três porções de maconha que seriam de propriedade do irmão dela, W.A.. Ele foi encaminhado até a DRE e autuado em Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por uso de drogas.

DRE - A unidade especializada, vinculada à Diretoria de Atividades Especiais (DRE) da Polícia Judiciária Civil, encerrou o ano de 2016 como o de maior produtividade de sua historia, desde a sua reativação, em 2009, com quase uma tonelada de apreensões, 145 presos por tráfico em investigações próprias, além do indiciamento de 674 homens e 139 mulheres por envolvimento no comércio de entorpecentes.

