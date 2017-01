/ / Caminhonete de advogado foi roubada em Guarantã Do Norte

Foi roubada na madrugada desta Quarta Feira no município de Guarantã do Norte, uma caminhonete AS 10 ADVANTAGE Flex de cor preta Placas NJN 0572 Sinop MT.





A veículo pertence ao advogado Arlindo Jose Voguel, que reside no município de Vera e estaria passando férias com a família em Guarantã do Norte. Informações sobre o veículo roubado, ligar nos celulares 9 96409690- 9 99069636 – ou 190 polícia militar.

Por Chiquinho Sam