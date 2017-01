/ / Birigui testa time do Sinop neste domingo contra o Guarantã e quer mais dois amistosos

O técnico Marcos Birigui faz outro coletivo, esta tarde, no estádio, e no domingo fará novo teste da equipe contra uma seleção de Guarantã do Norte. Será no estádio municipal Macedão, em Guarantã, às 16h. Ele deve avaliar o desempenho do time e na lateral direita estará avaliando o desempenho de Portela e Maranhão.

Tudo indica que Maranhão deverá começar jogando. O treinador deve começar com Naldo, Maranhão (Portela), Tayron e Marinho; Maycon, Dourado, Valtinho, Sandro e Alex; Cabralzinho e Jorge Preá. O meia Jean Chera, que tem evoluído na preparação física, também deve jogar.

Esse será o terceiro amistoso da fase de preparação para o campeonato mato-grossense, antes já havia derrotado a equipe da AABB Sinop e os selecionados de Vera por 5 a 0 e 5 a 1, respectivamente. Birigui ainda pretende realizar mais dois amistosos até a estreia no mato-grossense, contra o Luverdense, no dia 29, em Sinop. Além do estadual, o Sinop disputará a Copa do Brasil e a série D.

Por Redação Só Notícias (foto: só Noticias/Vanessa Fogaça/arquivo)