/ / Birigui começa definir time titular do Sinop para o mato-grossense

Técnico do Sinop Marcos Birigui

O técnico Marcos Birigui disse, esta tarde, que está praticamente definido o esquema tático do Sinop Futebol Clube para a estreia do mato-grossense, dia 29, contra o Luverdense. Ele continua avaliando o desempenho de cada jogador para definir os titulares. "O que temos é a briga por posições. Alguns jogadores estão crescendo durante os treinamentos, mas já temos uma base, uma equipe considerada titular”, disse, sem adiantar nomes.





Esta tarde, no coletivo, hoje, no estádio Gigante do Norte, o time titular venceu por 2 a 1 os reservas. Jean Chera integrou a equipe reserva e chamou atenção pela boa movimentação e sequência de chutes de longa distância.





No final, marcou um gol de pênalti. “Ele é um jogador interessante, é muito inteligente, de uma qualidade técnica muito grande. Se conseguir entrar em forma vai brigar para ser titular”, declarou Birigui. Ele aproveitará o próximo amistoso para definir o time titular. No domingo (15), o Galo vai a Guarantã do Norte jogar contra uma seleção da cidade, às 15h.





No último sábado, o Sinop venceu o amistoso com o time de Vera, por 5 a 1, gols de Cabralzinho (2), Luis Fernando, Andre Ferreira e Thiago Mineiro.