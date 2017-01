/ / BID doa US$ 1 milhão a MT e financia R$ 500 milhões em obras

Por Andréa Haddad | Gcom-MT

Uma parceria entre o Governo do Estado e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) possibilitou a doação de US$ 1 milhão para estudos em logística, modelagem de projeto e plano diretor de transporte em Mato Grosso. Fora isso, a instituição abriu operação de crédito para o Estado ter acesso a R$ 500 milhões para pavimentação, duplicação e restauração de rodovias. Neste caso, falta apenas a aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). “A ideia é chegarmos a até R$ 2 bilhões, com quatro operações de crédito. O BID está nos encaminhando neste trabalho de captação de recursos, mas as operações dependem do aval do Governo Federal”, revela a diretora-presidente da MT Participações e Projetos (PAR), Maria Stella.

Ela explica que as conversas foram iniciadas em abril de 2016, quando o governador visitou a sede do BID em Washington (USA). “O BID está cedendo para Mato Grosso US$ 1 milhão para estudarmos logística e transporte dentro de um modelo de operações em PPPs (Parcerias Público-Privadas), em concessões. A ideia é de que, para além das rodovias, dos aeroportos, nós tenhamos a análise do impacto que esta infraestrutura vai trazer para o Estado em termos de desenvolvimento econômico, turístico, e impactos ambientais. Inclusive, estivemos reunidos com as Secretarias de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico”. Em tom otimista, ela avalia que “a interação com o banco é para além de realizar operações de crédito, é dar apoio institucional e estratégico”.

Conforme o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte, a operação de crédito de R$ 500 milhões será aplicada em obras estruturantes, aeroportos, duplicações e rodoanéis. “É importante ressaltar que todas as regiões do Estado serão contempladas”. Segundo ele, o governador acordou pontos dos investimentos com os secretários de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente. “Agora é aguardar os trâmites legais, a gente quer esse recurso aprovado até abril para iniciar as obras”.

O secretário classifica o momento como histórico para Mato Grosso. “Hoje disse ao governador que estava acontecendo um fato histórico, não pelo valor inicial, pois não vai ser isso que vai fazer a diferença neste primeiro momento, mas sim pelo que isso representa. O BID veio a Mato Grosso para ficar, foram a outros governos tentando parcerias sem sucesso. O BID não vem só trazer recurso, vem trazer todo um componente institucional de desenvolvimento ao nosso Estado”.